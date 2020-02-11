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رياضة

أحمد عيد عبدالملك يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك في قطر قبل السوبر الأفريقي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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نور عادل
وجه أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة خاصة إلى جماهير نادي الزمالك قبل مواجهة الأبيض المرتقبة أمام الترجي التونسي.

ويواجه الزمالك منافسه الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة المقبلة باستاد الغرافة القطري في إطار السوبر الإفريقي.

وكتب أحمد عيد عبدالملك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"الأجواء من الجماهير حماسية في قطر المهم في ده كله أن كابتن إسماعيل عازل الفرقة بعيد عن الناس كلها، وبتمنى من الجماهير تساعد الفرقة على كدة وهما عندهم وعي كبير".

وأضاف عيد عبدالملك:" أنا عارف أن مش كل يوم الناس اللي في الغربة بتشوف نجومهم المفضلة وناديهم عندهم بس معلش الزمالك والبطولة أهم".
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