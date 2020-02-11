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حوادث

انتشال جثة شاب غرق بترعة الحاجر بمركز كفر الدوار أمام

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:26 م
جثمان
جثمان
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جمالات الدمنهوري
تمكن رجال قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة شاب غرق بترعة سيدى غازى بكفر الدوار وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بعثور الأهالى على جثة غريق بترعة سيدي غازى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال جثة "محمد حسن مصطفى" 30 عامًا، ومقيم بقرية الحاجر بمجلس قرية سيدى غازى.

تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العام.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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