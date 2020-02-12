تعبنا.. سكان شارع القومية بإمبابة يشكون زحام السيارات المخالفة

شكا المواطن أحمد محمد رشاد، من سكان شارع السيما بوراق العرب ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، عن معاناة أهالي شارع القومية العربية بإمبابة من الزحام الشديد .





ويقول فى رسالته: سائقى السرفيس يسيرون عكس الاتجاه ونعانى من زحام التوكتوك مما يؤدى إلى التكدس صباحا فى الشوارع وذهبنا إلي أعمالنا متأخرين وكذلك معاناة الطلبة فى الوصول إلى المدارس متأخرين .





للتواصل مع الشاكى 01550001024









ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



