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بين الناس

تعبنا.. سكان شارع القومية بإمبابة يشكون زحام السيارات المخالفة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد محمد رشاد، من سكان شارع السيما بوراق العرب ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، عن معاناة أهالي شارع القومية العربية بإمبابة من الزحام الشديد . 

ويقول فى رسالته: سائقى السرفيس  يسيرون  عكس الاتجاه ونعانى من  زحام التوكتوك مما يؤدى إلى التكدس صباحا فى الشوارع وذهبنا إلي أعمالنا متأخرين وكذلك معاناة الطلبة فى الوصول إلى المدارس متأخرين .

للتواصل مع الشاكى 01550001024


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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