AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس دير المحرق يشارك في احتفالات إيبارشية سمالوط بتذكار شهداء الإيمان بليبيا ..صور

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:56 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام
استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير العذراء المحرق العامر، ضمن احتفالات الايبارشية بتذكار شهداء الإيمان في ليبيا.

وألقى الأنبا بيجول عظة عن توبة أهل نينوى، وكيف كانت توبتهم صادقة ومن عمق القلب، متحدثا كذلك عن الجدية في الحياة الروحية.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدأت أمس الاثنين صوم يونان والذى يستمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى قبل بدء "الصوم الكبير" بـ15 يوما، وهو تذكار لتوبة أهل "نينوي" حسبما ذكر في الكتاب المقدس.

ومدة هذا الصوم حسب طقس الكنيستين السريانية والقبطية هو ثلاثة أيام، ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية في أيام البابا إبرام بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ62 في القرن العاشر الميلادي.

وكان البابا تواضروس الثاني قد أعلن في اجتماعه الأربعاء الماضى عن توقف عظته الأسبوعية الأربعاء المقبل بمناسبة صوم يونان وانشغال الشعب والكنائس بالصلوات والقداسات على أن يعوض الاجتماع في الأسبوع الذى يليه، مقدما التهنئة لجموع الأقباط بحلول الصوم الذى يعد بمثابة الاستعداد لبدء الصوم الكبير.
رئيس دير المحرق يشارك في احتفالات إيبارشية سمالوط بتذكار شهداء الإيمان بليبيا ..صور
رئيس دير المحرق يشارك في احتفالات إيبارشية سمالوط بتذكار شهداء الإيمان بليبيا ..صور
رئيس دير المحرق يشارك في احتفالات إيبارشية سمالوط بتذكار شهداء الإيمان بليبيا ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأنبا بافلي يشارك في احتفالات إيبارشية سمالوط بـ«شهداء ليبيا»

الأنبا مكاري يشارك باحتفالات ايبارشية سمالوط بتذكار شهداء ليبيا

الأنبا متاؤس يشارك في احتفالات شهداء ليبيا بإيبارشية سمالوط

الأنبا ثاؤفيلس يشارك في احتفالات إيبارشية سمالوط بتذكار شهداء الإيمان بليبيا

الأنبا زوسيما يصلي أول قداسات صوم يونان بكرمة دير الرسل بأطفيح

الأنبا ديمتريوس يصلي قداس صوم يونان بالكنيسة المرقسية بملوي

ترشيحاتنا

بلطجة انتخابية.. نقابة الصحفيين تتضامن مع مصور صدى البلد بعد اعتداء أنصار هشام بدوي عليه

بعد القبض على سائحة بطريقة غير لائقة.. جزر المالديف تعتذر من صاحبة واقعة البيكيني

بشرة خير للزمالك قبل مواجهة الترجي في السوبر الإفريقي

بعد تعرض شويكار إلى خطأ طبي.. حورية فرغلي ونور الشريف وأحمد فهمي أبرز المتضررين

الرئيس الصيني يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

متحدث النواب يكشف تفاصيل وفاة نائب رئيس حزب الحرية في حادث سقوط أسانسير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور