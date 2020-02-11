رئيس دير المحرق يشارك في احتفالات إيبارشية سمالوط بتذكار شهداء الإيمان بليبيا ..صور

استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير العذراء المحرق العامر، ضمن احتفالات الايبارشية بتذكار شهداء الإيمان في ليبيا.





وألقى الأنبا بيجول عظة عن توبة أهل نينوى، وكيف كانت توبتهم صادقة ومن عمق القلب، متحدثا كذلك عن الجدية في الحياة الروحية.





يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدأت أمس الاثنين صوم يونان والذى يستمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى قبل بدء "الصوم الكبير" بـ15 يوما، وهو تذكار لتوبة أهل "نينوي" حسبما ذكر في الكتاب المقدس.





ومدة هذا الصوم حسب طقس الكنيستين السريانية والقبطية هو ثلاثة أيام، ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية في أيام البابا إبرام بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ62 في القرن العاشر الميلادي.





وكان البابا تواضروس الثاني قد أعلن في اجتماعه الأربعاء الماضى عن توقف عظته الأسبوعية الأربعاء المقبل بمناسبة صوم يونان وانشغال الشعب والكنائس بالصلوات والقداسات على أن يعوض الاجتماع في الأسبوع الذى يليه، مقدما التهنئة لجموع الأقباط بحلول الصوم الذى يعد بمثابة الاستعداد لبدء الصوم الكبير.