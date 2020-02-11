AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القابضة للقطن: مصر الآن بها محالج تعمل بالتكنولوجيا الحديثة.. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 11:45 م
أحمد مصطفي
أحمد مصطفي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، إن أول مرحلة من مراحل التطوير هي المحالج لأن القطن هو بداية المادة الخام في صناعة الغزل والنسيج.

وأضاف أحمد مصطفى خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن المصانع بها ماكينات تعمل منذ 1887 وهذا المكان كان يعمل اجتهاديا ويعتبر تطوير المحلج هو ما جعله أول محلج يعمل بالتكنولوجيا الجديدة.


وأوضح أحمد مصطفى ، أن الفيوم اصبح الان بها أول محلج يعمل بالتكنولوجيا الجديدة وهي تكنولوجيا امريكية هندية وهي لأول مره تدخل مصر وتم تجربتها الموسم الماضى على قطن مدينة الفيوم .


وتابع أحمد مصطفى ، أن بعد نجاح التجربة علي قطن الفيوم طوبل التيلة قمنا بجلب قطن من منطقة الدلتا وهو قطن أطول من قطن الفيوم وقمنا بعمل تجارب وانتهت بالنجاح أيضا .

واستكمل أحمد مصطفى ، أن هذه التجربة سوف تعمم في المحالج الجديدة التي سنقوم بعملها وهم 11 محلج بالتكنولوجيا الحديثة بدلا من 25 محلج يعملون بالماكينات القديمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشمل هيكلة مالية وفنية وإدارية.. رئيس الشركة القابضة يكشف عن خطة الدمج الجديدة.. فيديو

تخصيص 10 أفدنة لإقامة محلج قطن مطور في مدينة بلطيم

الغزل والنسيج تستحوذ على خطة إعادة هيكلة قطاع الأعمال

وزارة قطاع الأعمال عام 2019.. تنفيذ تجربة المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن.. تسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية.. وافتتاح أول فندق 5 نجوم في الدلتا

3 وزراء يبحثون تنفيذ إستراتيجية النهوض بالقطن المصري

في تقرير لـ مدبولي.. وزير قطاع الأعمال: خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان

ترشيحاتنا

حملة لإزالة أشهر عربة كبدة وسجق فى حي الدقي .. صور

الفيديو المحذوف لمحمد رمضان حول أزمته مع الطيار الموقوف.. شاهد

محمود فتح الله يكشف حقيقة رحيل أحمد الشناوي من بيراميدز.. فيديو

أول رد من الطيار المفصول على فيديو محمد رمضان المحذوف.. فيديو

أحمد موسى يتأثر على الهواء بعد بكاء الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.. شاهد

عملية القرن الـ 20 الكبرى.. قصة خداع المخابرات الأمريكية والألمانية للعالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور