القابضة للقطن: مصر الآن بها محالج تعمل بالتكنولوجيا الحديثة.. فيديو

قال الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، إن أول مرحلة من مراحل التطوير هي المحالج لأن القطن هو بداية المادة الخام في صناعة الغزل والنسيج.





وأضاف أحمد مصطفى خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن المصانع بها ماكينات تعمل منذ 1887 وهذا المكان كان يعمل اجتهاديا ويعتبر تطوير المحلج هو ما جعله أول محلج يعمل بالتكنولوجيا الجديدة.









وأوضح أحمد مصطفى ، أن الفيوم اصبح الان بها أول محلج يعمل بالتكنولوجيا الجديدة وهي تكنولوجيا امريكية هندية وهي لأول مره تدخل مصر وتم تجربتها الموسم الماضى على قطن مدينة الفيوم .









وتابع أحمد مصطفى ، أن بعد نجاح التجربة علي قطن الفيوم طوبل التيلة قمنا بجلب قطن من منطقة الدلتا وهو قطن أطول من قطن الفيوم وقمنا بعمل تجارب وانتهت بالنجاح أيضا .





واستكمل أحمد مصطفى ، أن هذه التجربة سوف تعمم في المحالج الجديدة التي سنقوم بعملها وهم 11 محلج بالتكنولوجيا الحديثة بدلا من 25 محلج يعملون بالماكينات القديمة.