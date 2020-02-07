على مائدة الرئاسة .. السيسي يوجه بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج .. وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده

الرئيس السيسي :

- يوجه با لنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده

- تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية

- علاقات مصر والسعودية ركيزة لاستقرار وأمن المنطقة العربية





التقى أمس الخميس الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والعديد من الشخصيات الهامة ويرصد "صدى البلد" أبرز لقاءت الرئيس خلال الساعات القليلة المضاية:





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، و وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.









وقد وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستنادًا إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.









وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة أن الاجتماع شهد استعراض جهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.





كما تم خلال الاجتماع عرض خطط تطوير مصانع ومحالج قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وكذلك هيكلها الحالي ووضعها المستهدف، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتوازي مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك للمساهمة في توفير مدخلات ذات جودة عالية لصناعة الملابس.





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أحمد عبد العزيز القطان، وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية كما





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير أحمد القطان سلم رسالة خطية للرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والإعراب عن حرص المملكة على دعم كافة الجهود المصرية السياسية والدبلوماسية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حفاظًا على المصالح القومية المصرية، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي الراسخ بين البلدين، والمسيرة الحافلة والممتدة من العمل المشترك والتنسيق المكثف على كافة الأصعدة.





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