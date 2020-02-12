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رياضة

إقامة نهائي بطولة كأس مصر للصالات بنادي اتحاد الشرطة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:34 ص
صدى البلد
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يسري غازي
قرّر اتحاد الكرة المصري إقامة الدور النهائي لبطولة كأس مصر لكرة الصالات يوم الأحد المقبل بالصالة الدولية بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة تحت إشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد والمشرف علي كرة الصالات.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأحد الساعة 4 مساء فيما تقام مباراة النهائي الساعة 6.

ويقام الدور قبل النهائي بالكأس يوم الخميس 12 فبراير ويواجه البنك الأهلي فريق الصيد في الساعة 6 مساء فيما يواجه فريق  ميت عقبة نظيره وراق الحضر الساعة 8 مساء .

وأشارت سحر عبد الحق إلى أنه سيتم تكريم خاص للمنتخب الوطني لكرة الصالات بعد تأهله لنهائيات كأس العالم للعبة واحتلاله المركز الثاني لبطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرًا بالمغرب.

الجدير بالذكر أن "عبد الحق" نجحت في إعادة بطولة كأس مصر لكرة الصالات بعد توقف دام خمس سنوات.

ووجهت سحر عبد الحق الدعوة للسادة الإعلاميين والصحفيين لتغطية اليوم النهائي المقرّر له يوم الأحد المقبل.
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