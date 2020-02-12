هاني حتحوت: شرط وحيد لتأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري.. فيديو

أكد الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج الماتش بقناة صدى البلد، أنه من الأفضل تأجيل مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، في الدوري المصري.





وقال "حتحوت" في برنامجه الماتش"اتحاد الكرة أكد قطعًا أنه لا نية لتأجيل ولا يوجد تأجيل لمباراة القمة في الدوري المصري، لكنه أعطى حلًا، وهو أن يتقدّم الناديان الأهلي والزمالك بطلب لتأجيل المباراة، أنا مع تأجيل مباراة القمة حتى يتسنى للنادي الأهلي والزمالك الإعداد الكافي لدوري أبطال إفريقيا".





وأضاف "حتحوت": "لكن إذا رفض اتحاد الكرة التأجيل فأنا معه حتى يسير الدوري بشكل جيد حتى النهاية".





يُذكر أن النادي الأهلي سيلاقي نظيره نادي الزمالك يوم 20 فبراير القادم في السوبر المصري في الإمارات، ثم يلتقيان مرة أخرى في الدوري المصري يوم 24 ، ليلاقي بعدها الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا يوم 29، والزمالك نظيره الترجي يوم 28 .