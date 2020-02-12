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فن

اليوم.. أنغام تحيي حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:16 ص
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل عيد الحب اليوم الأربعاء، في دار الأوبرا المصرية  بقيادة المايسترو هاني فرحات، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخماً حيث نفذت تذاكر الحفل فور طرحها.

وستقدم أنغام، عددًا من أبرز أغاني الحب الخاصة بها منها "بتوصفني بتكسفني، وحالة خاصة جدًا، وياريتك فاهمني"، وغيرها من الاغاني الرومانسية.

بينما انتهت أنغام، من البروفات النهائية الخاصة بالحفل، برفقة الفرقة الموسيقية التي ضمت ما يقرب من مائة عازف.

يذكر أن آخر ألبومات أنغام الفنية ألبوم "حالة خاصة جدًا" والذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه في الأسواق وقد تضمن العديد من الأغاني المتنوعة التي لاقت إعجاب الجمهور.
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