محمود عز يستعد لطرح أغنيته الجديدة ده نسيته

يستعد المطرب محمود عز، لطرح أحدث أغانيه "ده نسيته " خلال الأيام القليلة القادمة على موقع "اليوتيوب".





"ده نسيته " من كلمات هشام عبد الحليم، الحان حسن سراج، وتوزيع أحمد عبد السلام، وهندسه صوتيه ماهر صلاح، والفيديو كليب من إخراج سامي بساط.





وقد طرح محمود عز، مؤخرًا ڤيديو كليب "وبسترد" وهي من كلمات حسام طنطاوي، وألحان معتز أمين، وتوزيع هاني ربيع.



