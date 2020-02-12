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فن

محمود عز يستعد لطرح أغنيته الجديدة ده نسيته

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:07 ص
محمود عز
محمود عز
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آيه عاطف
يستعد المطرب محمود عز، لطرح أحدث أغانيه "ده نسيته" خلال الأيام القليلة القادمة على موقع "اليوتيوب".

"ده نسيته" من كلمات هشام عبد الحليم، الحان حسن سراج، وتوزيع أحمد عبد السلام، وهندسه صوتيه ماهر صلاح، والفيديو كليب من إخراج سامي بساط. 

وقد طرح محمود عز، مؤخرًا ڤيديو كليب "وبسترد" وهي من كلمات حسام طنطاوي، وألحان معتز أمين، وتوزيع هاني ربيع.

بينما قدم "عز" عددًا من الأغاني الخاصة به، كان من بينها "حلم السنين"، وهي من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسر نور، وتوزيع : عمرو عبد الفتاح ، كما طرح أغنية بعنوان :"أسوأ مرحلة"، وهي من كلمات أيمن جمال، وألحان محمود عز، وتوزيع محمد فهد.
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