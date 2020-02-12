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أخبار العالم

اجتماعات عاجلة.. حزب الله يحل محل قاسم سليماني في العراق

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:01 ص
قاسم سليماني - حسن
قاسم سليماني - حسن نصر الله - المرشد الإيراني
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رحيم يسري
كشفت تقارير إعلامية عن المسؤول الجديد عن توجيه الميليشيات المسلحة في العراق الموالية للنظام الإيراني عقب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها أن حزب الله اللبناني تولى توجيه الميليشيات العراقية بعد مقتل قاسم سليماني خلال غارة أمريكية يوم 3 يناير قرب مطار بغداد.

ويحسب المصادر سيستمر توجيه حزب الله للميليشيات العراقية إلى أن تتولى القيادة الجديدة في فيلق القدس ملف الأزمة السياسية في العراق .

وكشفت الوكالة عن عقد حزب الله لاجتماعات عاجلة مع فصائل عراقية لتنسيق الجهود السياسية وتوحيد الصفوف، مشيرة إلى أن الاجتماعات ناقشت محاولة إيران تعزيز سيطرتها في مناطق في الشرق الأوسط.

وقالت مصادر عراقية لوكالة إن الاجتماعات بدأت في يناير بعد أيام فقط من اغتيال سليماني.

وأوضحت المصادر أن ممثل حزب الله في العراق، محمد الكوثراني، الذي عمل عن قرب مع سليماني لسنوات في توجيه الجماعات المسلحة العراقية، استضاف الاجتماعات، فيما تضاربت  التصريحات حول مكان عقد الاجتماعات، حيث قال أحد المتحدثين إنها جرت في بيروت بينما صرح المصدر الآخر بأنها عقدت إما في لبنان أو في إيران.

وتوضح الوكالة أن كافة المصادر تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، بسبب تتناول أنشطة سياسية حساسة نادرا ما تم تداولها في العلن.

وتعد الفصائل المسلحة المدعومة من طهران مهمة لجهود إيران للحفاظ على سيطرتها على العراق الذي ما زالت الولايات المتحدة تحتفظ فيه بنحو 5000 عسكري.
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