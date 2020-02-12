رحمة حسن تتألق في أحدث ظهور لها بشرم الشيخ

شاركت الفنانة رحمة حسن، جمهورها، بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رحمة بالصورة بإطلالة جذابة بارتدائها قميصاً أزرق مع تيشرت باللون الابيض خلال رحلتها لمدينة شرم الشيخ.





واعتمدت رحمة حسن في إطلالتها على وضع ميكب خفيف علي وجهها مع احمر الشفاه لإبراز أنوثتها.





وعلقت رحمة حسن على الصورة "عودة إلي أحد الأماكن المفضلة لدي".





يُذكر أن آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.