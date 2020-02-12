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فن

آمال ماهر تجري بروفات حفل عيد الحب وتستعد لطرح «ماتسبنيش»

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:50 ص
أمال ماهر
أمال ماهر
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آيه عاطف
تجري الفنانة آمال ماهر، البروفات النهائية برفقة الفرقة الموسيقية إستعدادًا لإحياء عيد الحب يوم 14 فبراير الجاري على خشبة مسرح كايرو شو (ماركي) بكايرو فيستيفال سيتي بـ القاهرة الجديدة.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا جدًا، حيث يشارك في الحفل كل من تامر عاشور، وماجد المهندس وآمال ماهر

بينما تغني آمال ماهر أغاني ألبومها الأخير "أصل الأحساس" الذي طرحته منذ فترة وضم العديد من الاغاني المتنوعة منها أغنية "بداية بدايتك" التي حققت نجاحًا كبيرًا جدًا.

يذكر أن انتهت آمال ماهر، من تصوير أحدث أغنياتها بعنوان "ماتسبنيش" والمقرر طرحها خلال الأيام القادمة تزامنًا مع عيد الحب.

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