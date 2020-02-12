شاب يناشد مجلس الوزراء لتركيب أطراف صناعية بعد تعرضه لبتر قدميه.. شاهد

اشتكى أحمد بخيت، أحد شباب محافظة الشرقية القاطن بقرية الشراقوة التابعة لمركز الإبراهيمية، من تعرّضه لبتر بقدميه نتيجة خطأ طبي.

يقول أحمد بخيت تقدمت بأكثر من طلب للمسئولين بالمحافظة ووزارة الصحة، للحصول على مسكن، وأطراف صناعية لكي أمارس حياتى بشكل طبيعي إلا أنه لا يوجد اهتمام من المسئولين، مشيرًا إلى عدم تمكنه من إتمام دراسته وتركه لكلية أصول الدين، لتدهور حالته الصحية وعدم قدرته على شراء الدواء.





وناشد أحمد بخيت، رئاسة مجلس الوزراء، بالتكفل بحالته الصحية بتوفير أطراف صناعية تساعده على ممارسة حياته بشكل طبيعي.





وللتواصل مع الحالة على الرقم : 01207585513‪





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