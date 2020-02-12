AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

شاب يناشد مجلس الوزراء لتركيب أطراف صناعية بعد تعرضه لبتر قدميه.. شاهد

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:16 ص
احمد بخيت يناشد مجلس
احمد بخيت يناشد مجلس الوزراء
Advertisements
مصطفى كرم
اشتكى أحمد بخيت، أحد شباب محافظة الشرقية القاطن بقرية الشراقوة التابعة لمركز الإبراهيمية، من تعرّضه لبتر بقدميه نتيجة خطأ طبي. 
يقول أحمد بخيت تقدمت بأكثر من طلب للمسئولين بالمحافظة ووزارة الصحة، للحصول على مسكن، وأطراف صناعية لكي أمارس حياتى بشكل طبيعي إلا أنه لا يوجد اهتمام من المسئولين، مشيرًا إلى عدم تمكنه من إتمام دراسته وتركه لكلية أصول الدين، لتدهور حالته الصحية وعدم قدرته على شراء الدواء.

وناشد أحمد بخيت، رئاسة مجلس الوزراء، بالتكفل بحالته الصحية بتوفير أطراف صناعية تساعده على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وللتواصل مع الحالة على الرقم : 01207585513‪

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطن يستغيث بمجلس الوزراء ووزارة الصحة: زوجتي تحتاج لجلسات جاما نايف وحقن مكلفة

حياة كريمة.. محافظ كفر الشيخ يوزع 69 سماعة طبية وأطرافًا صناعية .. صور

مجلس الوزراء يستجيب لـ صدى البلد لتركيب طرف صناعي لأحد المواطنين

رئيس الوزراء يتابع أعمال لجنة الاستغاثات الطبية خلال ديسمبر 2019.. الحكومة تصدر 72 قرار علاج خلال شهر.. وتستجيب لعلاج ثلاث حالات عرضهم صدى البلد.. وتكشف استغلال الأطفال على مواقع التواصل

فى ذكرى عيد ميلاده.. خطأ طبى سبب وفاة أحمد راتب

مواطن يناشد مجلس الوزراء بتركيب طرف صناعي بساقه اليمنى

ترشيحاتنا

ياسمين رئيس كوميدية وأحمد العوضي مقاتل.. كيف أظهر لص بغداد نجومه بشكل جديد؟

لا غنى عنه.. احصلي على شعر كثيف بمكون من مطبخك

محمد يوسف يكشف عن خطته المقبلة قبل العودة للتدريب

لسبب تافه.. سيدة أربعينية تنهي حياة جارها بطريقة بشعة

فتح الله عن فوز بيراميدز: مهم جدًا.. ومندهش من تصريحات نور الدين.. فيديو

هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء.. الإفتاء ترد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور