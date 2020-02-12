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مستشفى الصدر: الكورونا مش جديد وكان موجودا في السعودية.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 01:58 م
فيروس الكورونا
فيروس الكورونا
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور محمد عيد الضبع، مدير مستشفى صدر العباسية، إن فيروس كورونا من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، واكتشفت منذ العديد من السنوات من عام 1937 وكانت منتشرة في الطيور فقط وبعد ذلك انتقلت إلى الإنسان 1960، وهو ليس فيروسا جديدا.

وتابع الدكتور محمد الضبع، من خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الاولى، أن الفيروس تحور بشكله الحالي ولكنه ليس فيروس جديد، واسم "الكورونا" هو اسم لاتيني وتعني باللغة العربية "التاج".

وسمي فيروس كورونا بهذا الاسم لأن خلاياه تكون تاجية الشكل وهو ان يكون على ظهر الخلايا نتوءات أو رؤوس وتظهر بشكل هالة الشمس أو اكليل الورد او تاج الملك.

وظهر الفيروس عدة مرات في دول شرق اسيا، وسمي في 2003 بالـ"سارس"، ثم في 2012 سمي بمتلازمة الشرق أوسطية وانتشرت في المملكة العربية السعودية، بينما في 2014 ظهرت الكورونا مجددًا وكانت توجد مجموعة من الحالات في السعودية ولكن لم تسجل في مصر أي حالات منذ هذا العام حتى الآن.

وأشار إلى أن الفيروس يبدأ بظهور عدد من الأعراض على المريض ومنها الأنفلونزا وزيادتها وعدم الاهتمام بها يؤدي الى الاعراض الحادة ووجود الالتهاب الرئوي، أعراض الفيروس الأولية هي ارتفاع في درجات الحرارة ورشح أنفي واحتقان في الحلق ووجع في الجسم بشكل عام، وقد يتسبب في الفشل التنفسي لدى بعض الحالات.

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