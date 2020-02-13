AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مجلس الغرف السعودية ينظم 180 فعالية ويعقد شراكات مع 250 شركة أجنبية

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
كشف مجلس الغرف السعودية عن نتائج ما تم إنجازه خلال الشهر الماضي فيما يتعلق بالفعاليات والأنشطة التي نظمها والبالغ عددها 180 فعالية، تضمنت وفودا تجارية قادمة ومغادرة، ولقاءات السفراء الأجانب، واجتماعات اللجان الوطنية، وملتقيات مجالس الأعمال، ولقاءات الجهات الحكومية.

وتشكلت ملتقيات الوفود التجارية القادمة التي نظمها المجلس في مقره من بريطانيا وفرنسا وغانا وموريتانيا، وذلك بمشاركة 250 شركة أجنبية، حيث خلصت مخرجات الملتقيات بالتعريف برؤية المملكة 2030 وتطورات بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية بالمملكة، ونقل وتوطين التقنيات الفرنسية للسوق السعودي، والتعريف بقمة مجموعة الأعمال، وزيادة حصة الشركات السعودية في السوق البريطانية بعد "البريكست"، واستفادة المستثمرين السعوديين من مبادرة "مصنع لكل مقاطعة" في غانا، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في موريتانيا، وتوقيع اتفاقية سعودية موريتانية في مجال التحول الرقمي بموريتانيا، بينما خلصت مخرجات الوفود التجارية المغادرة من جمهورية مالي ومملكة المغرب والبحرين، إلى تعزيز التعاون مع مالي في قطاعات التعدين والثروة الحيوانية والسمكية والزراعة، وعلى التعرف على الفرص الاستثمارية في المغرب، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصدرين السعوديين في المغرب، ومقترح تنظيم معرض تجاري سعودي بحريني.

وعقد المجلس لقاءات مع عدد من السفراء الأجانب من جمهورية المجر وتونس وقبرص بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول الصديقة، إذ جرى خلال اللقاءات مناقشة التعاون مع المجر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناعة وقطع الغيار، وجذب الاستثمارات السعودية إلى تونس، والترويج للمنتجات الزراعية التونسية في المملكة، وعقد شراكات تجارية سعودية قبرصية.

فيما عقدت اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية اجتماعات متعددة لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه القطاع الخاص وسبل حلها، إذ ناقشت اللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الممارسات الاحتكارية المؤثرة على شركات الاتصالات وتقنية المعلومات، بينما اقترحت اللجنة الوطنية التجارية إنشاء فروع لهيئة الغذاء والدواء لتسهيل تصاريح المستثمرين، فيما ناقشت اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان تأثير ارتفاع مدخلات الإنتاج والأعلاف وقرارات سوق العمل على قطاع الألبان، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية العقارية التي ناقشت تفعيل تطبيق التسجيل العيني للعقار، واللجنة الوطنية لمراكز وصالونات ومشاغل التزيين النسائية التي عملت على التحديات التي تواجه مراكز ومشاغل التزيين النسائية ووضع الحلول المناسبة لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعراوى لـ رجال أعمال سعوديين: نرحب باستثمارات المملكة في القاهرة.. صور

شعراوي لـ رجال أعمال سعوديين: نرحب بالاستثمارات.. توجيهات القيادة السياسية للحكومة تذليل أي عقبات.. تبسيط الإجراءات لبدء العمل مع العرب والأجانب.. الشيخ بندر: الرئيس السيسي وعد وأوفى

سعوديون غاضبون يطالبون بوضع أميرة العباس تحت المساءلة القانونية

رواج تجاري واستثماري .. إنشاء منفذ بري مباشرٍ يربط بين عمان والسعودية

مجلس الغرف السعودية ينظم لقاء الأعمال السعودي - الموريتاني الأحد

54 % ارتفاعا فى الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السعودية خلال 2019

ترشيحاتنا

اهم الاخبار: أبو العينين يكتسح انتخابات الجيزة.. ورطة منافس الأهلي الإفريقي .. تحذيرات جديدة من الطقس

اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في لندن

بعد تورطه في البلطجة والرشوة الانتخابية.. مستقبل وطن يحذر هشام بدوي من تلفيق اتهامات باطلة لـ أبو العينين

بـ كتف واحد ومطرز وأنيق.. فستان بسمة يخطف الأنظار في أسوان.. شاهد

بـ مليار و69 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط موظفي بريد تلاعبوا فى حسابات العملاء

خالد جمال يكتب: تعاطف مع الطيار أم كراهية في محمد رمضان؟

AdvertisementS

موجود منذ 16 عاما.. علماء الصين يتوصلون إلى المكان الرئيسي لانطلاق فيروس كورونا

الأرصاد تحذر من موجة طقس غير مستقرة تضرب البلاد السبت.. فيديو

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

هددها بصورها الفاضحة.. «يا بت أنتي مراتي» تنتهي بمندوب المبيعات خلف القضبان

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز ابو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

علي معلول ونجما الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك

بـ مليار و69 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط موظفي بريد تلاعبوا فى حسابات العملاء

خالد الغندور يكشف تفاصيل أزمة عودة الزمالك من قطر والسفر إلى الإمارات

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

بـ مكياج جذاب وفستان قصير .. مى عمر تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

الصحة العالمية تكشف آخر تطورات علاج فيروس كورونا

المسماري يفضح أردوغان: تركيا مستمرة في إرسال السلاح.. وتسيطر على 99% من مساحة ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فساتين لافتة وجذابة.. نجمات تألقن في حفل BVLGARI.. من الأحلى؟

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

بـ كتف واحد ومطرز وأنيق.. فستان بسمة يخطف الأنظار في أسوان.. شاهد