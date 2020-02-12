الإسماعيلى ينجح في تمديد عقد لاعبه الصاعد محمود البدري

نجح مسئولو الإسماعيلى منذ قليل فى تمديد عقد محمود البدرى ظهير الفريق الشاب لمدة خمسة مواسم مقبلة فى جلسة لم تستمر سوى دقائق معدودة.





شهد جلسة التوقيع محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي.





يأتى ذلك ، فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى الحفاظ على لاعبيه المميزين الشباب وهو ما سيعود على نتائج الفريق بشكل ايجابى ويدعم عنصر الاستقرار والهدوء ضمن صفوف الفريق.



