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رياضة

الإسماعيلى ينجح في تمديد عقد لاعبه الصاعد محمود البدري

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:52 م
صدى البلد
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حبيبة معتز
نجح مسئولو الإسماعيلى منذ قليل فى تمديد عقد محمود البدرى ظهير الفريق الشاب لمدة خمسة مواسم مقبلة فى جلسة لم تستمر سوى دقائق معدودة.

شهد جلسة التوقيع محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي.

يأتى ذلك ، فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى الحفاظ على لاعبيه المميزين الشباب وهو ما سيعود على نتائج الفريق بشكل ايجابى ويدعم عنصر الاستقرار والهدوء ضمن صفوف الفريق.

ونجح اللاعب الشاب فى تقديم أوراق اعتماده مع الفريق الأول منذ تصعيده من فريق الشباب مواليد 99 نظرا لقدراته الفنية والمهارية الكبيرة.
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