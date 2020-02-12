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رياضة

سانشو يغادر بروسيا دورتموند نهاية الموسم.. ومانشستر يونايتد أكثر المهتمين

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:46 م
سانشو
سانشو
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن الإنجليزي جادون سانشو، جناح نادي بروسيا دورتموند الألماني، سيرحل عن أسود الفيستيفال، نهاية هذا الموسم.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن سانشو قرر الرحيل بشكل نهائي عن دورتموند نهاية هذا الموسم، وأن قرار الرحيل لن يتغير، وأنه من المتوقع أن يذهب للعب في الدوري الإنجليزي.

وأضاف مراسل الشبكة في ألمانيا، أن نادي مانشستر يونايتد أكثر المهتمين بضم سانشو في الصيف القادم، لكنه لم يتم تقديم عرضًا رسميًا لإدارة نادي بروسيا دورتموند.

يذكر أن سانشو الذي سيكمل عامه العشرين الشهر القادم، قد انتقل لأسود الفيستيفال عام 2017، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وأظهر مستويات رائعة، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 13 هذا الموسم في مختلف البطولات، كما أنه أصبح عنصرًا أساسيًا في المنتخب الإنجليزي.
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