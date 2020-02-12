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أخبار العالم

إجراءات قاسية ضد إيران وروسيا.. هذه المرة من فيسبوك وتويتر

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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محمد علي

أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن اتخاذها إجراءات عقابية بحق عدد من الشخصيات في إيران، ذاكرة أنها كانت تمثل تهديدًا للأمريكيين، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قالت فيسبوك إنها أزالت شبكة من حسابات التواصل الاجتماعي المزيفة التي قالت إنها كانت مدارة من إيران وكانت تنشر أخبار مزيفة عن السياسة الأمريكية.

فيما قالت شركة تويتر أيضًا إنها أزالت حسابات من إيران، لكنها إن تحقيقاتها جارية ولم تقدم سوى القليل من التفاصيل.


وتعد عمليات إزالة الحسابات هي الأحدث في سلسلة من التحركات التي يقوم بها وادي السيليكون لقمع الحملات الإعلامية السرية التي تديرها إيران التي تستخدم حسابات وهمية ضد أمريكيين.

في منشور للشركة حول الإزالة اليوم الأربعاء، كتب ناثانيل جليشر، رئيس السياسة الأمنية في فيسبوك، أن الحسابات الإيرانية "شاركت في نشرات حول الأخبار السياسية والجغرافيا السياسية بما في ذلك موضوعات مثل الانتخابات الأمريكية والمسيحية والعلاقات الأمريكية الإيرانية وسياسة الهجرة الأمريكية وانتقاد الولايات المتحدة وسياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، والشخصيات العامة، وكذلك مقابلات الفيديو مع الأكاديميين والشخصيات العامة وكتاب الأعمدة حول القضايا المتعلقة بإيران والانتخابات الأمريكية."

كما أعلنت Facebook أيضًا يوم الأربعاء أنها ألغت شبكة حسابات تستهدف أوكرانيا، وقالت الشركة إنها مرتبطة بالمخابرات العسكرية الروسية.

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