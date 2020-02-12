سفير البحرين بمصر يستقبل المدير الإقليمي لطيران الخليج ومديرها بمطار القاهرة

استقبل هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بمصر، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه اليوم، حامد خمدن المدير الإقليمي لشركة طيران الخليج بالقاهرة، وشوقي عبدالله الدوسري مدير محطة طيران الخليج بمطار القاهرة الدولي.





وأكد السفير الجودر استعداد السفارة للتعاون معهم لما فيه مصلحة المواطنين البحرينيين الزائرين أو المقيمين كما استعرض خطط الشركة المستقبلية في مصر.





من جانب آخر عبر كل من حامد خمدن وشوقي الدوسري عن بالغ شكرهما وتقديرهما للسفير هشام الجودر على اهتمامه برعاية مصالح البحرينيين بمصر وحرصه على تقديم كافة التسهيلات لهم.



