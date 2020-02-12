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أخبار العالم

بينهم 3 وفيات.. انتشال 6 أشخاص جراء حادث انهيار رملي في مشروع سكني بالكويت

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:57 م
جثة - صورة تعبيرية
جثة - صورة تعبيرية
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أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية اليوم الأربعاء، أنها قامت بالتعامل الفوري مع حادث إنهيار رملي وقع في مشروع المطلاع السكني تعرض له عشرة عمال؛ حيث تم حتى الآن انتشال ستة منهم، بينهم ثلاث وفيات.

وأضافت "الإطفاء" الكويتية في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه أن فرق الانقاذ مازالت تواصل عملها لإخراج بقية العمال المحشورين تحت الرمال.

كانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بوقوع انهيار أرضي بمشروع مدينة المطلاع السكنية، فتوجه على الفور رجال الإطفاء إلى موقع البلاغ، لمحاولة انقاذ العمال الذين هوت عليهم الرمال داخل الحفرة.
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