AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. تطورات أزمة محمد رمضان والطيار المفصول

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:01 م
صدى البلد
Advertisements
فيديوجراف

حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان محمد رمضان منذ أن ظهر فى صورة داخل قمرة قيادة الطائرة، وهو الأمر الذى تسبب بعد ذلك فى فصل الطيار الذى كان مسئولا عن الطائرة، و يدعى أشرف أبو اليسر، ومنذ هذه اللحظة تبادل الطرفان الاتهامات ودخلا فى سجال كل منهما يلقى بالمسئولية على الآخر.

 

وتابع "رمضان"، خلال الفيديو، قائلا إن الطيار أرسل المحامي الخاص به وجلس مع محاسب الفنان رمضان وأبلغه بأن الطيار أشرف أبو اليسر كان متبقيا له 3 سنوات قبل المعاش، وتم احتساب الثلاث سنوات، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وتم تقدير مبلغ مالي تعويضا للطيار بقيمة 9 ملايين ونصف المليون جنيه

 

فيديو جراف| علماء من التعليم المنزلى إلى العالمية

فيديوجراف .. مفاجأة جديدة حول فترة حضانة كورونا

فيديوجراف.. ناهد السباعي بـ الكوفرتة في مهرجان أسوان

 

ولمزيد من التفصيل حول أزمة محمد رمضان والطيار المفصول تابعوا الفيديوجراف التالى.

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. تطور جديد.. أزمة الطيار المفصول ومحمد رمضان

لماذا حذف محمد رمضان الفيديو الخاص بالطيار الموقوف؟

أول رد من الطيار المفصول على فيديو محمد رمضان المحذوف.. فيديو

لم أطلب مليما واحدا من الفنان محمد رمضان.. رد الطيار المفصول بعد فيديو محمد رمضان.. فيديو

الفيديو المحذوف لمحمد رمضان حول أزمته مع الطيار الموقوف.. شاهد

تصاعد الأزمة بين الطيار الموقوف والفنان محمد رمضان

ترشيحاتنا

انتو رجعتو لبعض؟..شاهد| خطيبة تامر عاشور السابقة تتألق برفقته

زيادة 22 جنيها للتر.. السودان يرفع أسعار البنزين

الحكومة تمنع طباعة الكتب لطلاب الثانوي .. والبرلمان: إهدار مال عام

خالد جمال يكتب: تعاطف مع الطيار أم كراهية في محمد رمضان؟

أول فيديو من نجلاء بدر للرد على صورتها في السرير المثيرة للجدل

نجم منتخب أوغندا: ميدو مدرب صغير .. وحارس صن داونز بعبع الأهلي والزمالك.. وعبدالله السعيد خوفني.. ومصر فى كأس العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية.. بوسي شلبي تتحدى البرد فى أسوان.. شاهد

جريئة وعصرية .. شاهد أبرز إطلالات ساندى علي فى عيد ميلادها

بـ مكياج جذاب وفستان قصير .. مى عمر تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة