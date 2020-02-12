فيديوجراف.. تطورات أزمة محمد رمضان والطيار المفصول

حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان محمد رمضان منذ أن ظهر فى صورة داخل قمرة قيادة الطائرة، وهو الأمر الذى تسبب بعد ذلك فى فصل الطيار الذى كان مسئولا عن الطائرة، و يدعى أشرف أبو اليسر، ومنذ هذه اللحظة تبادل الطرفان الاتهامات ودخلا فى سجال كل منهما يلقى بالمسئولية على الآخر.

وتابع "رمضان"، خلال الفيديو، قائلا إن الطيار أرسل المحامي الخاص به وجلس مع محاسب الفنان رمضان وأبلغه بأن الطيار أشرف أبو اليسر كان متبقيا له 3 سنوات قبل المعاش، وتم احتساب الثلاث سنوات، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وتم تقدير مبلغ مالي تعويضا للطيار بقيمة 9 ملايين ونصف المليون جنيه

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