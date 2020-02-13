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بين الناس

أرملة تناشد وزارة التضامن: أحتاج معاشا للإنفاق على ابنى المريض

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

ناشدت المواطنة منى يعقوب، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن، مساعدتها فى صرف معاش تنفق منه على نفسها وابنها المريض.


وتقول فى رسالتها: أجبرنى أبى على ترك تعليمى والزواج ممن يكبرنى سنا وتزوجته وكان دوما يحبسنى ويضربنى حتى مات وبعدها أردت أن آخذ حقى في الإرث إذ إننى قد أنجبت طفلا صغيرا، لكن بعد وفاته بأيام طردنى أولاده وضغطوا على حتى أخذوا ما معى من أموال وألقوا بى في الشارع أنا وابنى.


وتابعت: أقيم الآن في غرفة صغيرة أنا وطفلى ولكنى أحتاج إلى دخل أنفق منه على طفلى حتى أدفع الإيجار خاصة وأن ابنى مريض بزيادة في الكهرباء ويحتاج إلى جلسة كهربائية تصل إلى ٥٠٠ جنيه بخلاف الإيجار ومصاريف الحياة اليومية.

 

للتواصل مع الحالة: ٠١٢٧٦٠١٢١٥٦

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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