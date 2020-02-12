نور الشمس في عيونك.. أغنية عيد الحب للتونسية أماني الرياحي

أطلقت المطربة التونسية أماني الرياحي أجدد أغنياتها المصورة "نور الشمس في عيونك" على طريقة الفيديو كليب بمناسبة احتفالات عيد الحب.





وتبدأ أماني بهذه الأغنية انطلاقة غنائية جديدة في مشوارها مع بدايات 2020، بكشفها الغطاء عن ثاني أغنيات ألبومها الجديد "كيما الريح"، بعد قرابة العام من ظهور أول أغنياتها التى حملت اسم الألبوم، وتكتشف خلاله هويتها الموسيقية التى تتكل على تقديم روح سماعية تمزج بين الموسيقى الشرقية ولمسات من الموسيقى العالمية، وتغنت أماني خلال الأغنية الجديدة بألحانها، وكلمات الشاعرة التونسية زينب هداجي وتوزيع كريم غرياني والإعداد الموسيقي لأيمن العطواني، بينما أخرج الكليب أنيس بوخريص، وتم تصويره في موطنها بمدينة المحمدية في تونس.





ويضم الألبوم الجديد لأماني في جعبته 7 أغنيات مختلفة تحمل كل منها قصة مغايرة تدور أغلبها في فلك العاطفة والرومانسية والتفاؤل، تنوي إطلاق الباقي منها بشكل فرادى خلال العام الجاري، مع انشغالها حاليًا بمشروع موسيقي آخر، تمزج خلاله بين أشهر أغنيات الموروث التونسي الأصيل وبين الفلكلور العالمي مثل الأرميني والإسباني والكردي يحمل اسم "7 أرياح".