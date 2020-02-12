بـ مليار و69 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط موظفي بريد تلاعبوا فى حسابات العملاء

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مدير قطاع الامن العام فى توجيه ضربة امنية قوية للفاسدين والمتلاعبين فى اموال الدولة وتمكن من ضبط اخطر تشكيل عصابى من موظفى البريد لاستيلائهم على مليار وتسعة وستين مليون جنيه.





البداية عندما وردت معلومات لمفتشى القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مفادها قيام عدد من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح بإرتكاب مخالفات مالية وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة.





على الفور تشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وبمديريات أمن أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبى تلك المخالفات المالية من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعدهم خمسة موظفين، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة " ومسافرين للخارج" بمنطقة بريد مطروح "جهة عملهم" بغرض إستقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية وبخاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات.





توصلت التحريات من خلال الفحص المستندى البريدى لتحديد عدد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالإشتراك مع أصحابها "محددين" نظير نسبه مالية، وتحديد عدد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع وعدد اربعه اشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح وذلك بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة وقيام موظفى البريد بالتلاعب فى عدد 25 حسابا بريديا وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب وإستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالى مبلغ مليار وتسعة وستين مليون جنيه تقريبًا.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم و إعترفوا تفصيليًا بإرتكاب الواقعة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف وتضافر جهود مختلف قطاعات الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا وفى إطار خطة قطاع الأمن العام الهادفة لتحقيق ذلك.