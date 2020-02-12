غرفة عمليات "مستقبل وطن" بالمنيا ترصد تقدم مرشح الحزب بدائرة مركز ملوي

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، بمحافظة المنيا والمشكلة لمتابعة الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوى تقدم مرشح الحزب محمد عبدالحكيم ابو زيد وذلك طبقا لنتائج الفرز الأولية.





والجدير بالذكر أن مرشح الحزب محمد عبد الحكيم ابو زيد يخوض الانتخابات فى مواجهة 6 مرشحين بعد خلو المقعد لوفاة النائب أحمد شرموخ.



