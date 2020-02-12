غرفة عمليات "مستقبل وطن" بالمنيا ترصد تقدم مرشح الحزب بدائرة مركز ملوي

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، بمحافظة المنيا والمشكلة لمتابعة الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوى تقدم مرشح الحزب محمد عبدالحكيم ابو زيد وذلك طبقا لنتائج الفرز الأولية.
والجدير بالذكر أن مرشح الحزب محمد عبد الحكيم ابو زيد يخوض الانتخابات فى مواجهة 6 مرشحين بعد خلو المقعد لوفاة النائب أحمد شرموخ.
ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألفا و 867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركزا انتخابيا، و153 لجنة فرعية.