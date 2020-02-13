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توك شو

مجدى صليب يكشف كيف نتعامل عند حدوث أعطال الأسانسير.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:05 ص
الاسانسير
الاسانسير
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إبراهيم القادري
قال مجدى صليب خبير في السلامة والصحة المهنية، إن عمل المصاعد يبدأ منذ تركيبها لان الاحمال تختلف انواع الوايرات التي تحمل المصعد تختلف حسب الاوزان المطلوبة.

وأضاف مجدى صليب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن عامل الاسانسير يجب ان يكون مدرب بواسطة المختصين على التشغيل حتي يستطيع حل مشكلة العطل أو انقطاع التيار الكهربائى ويجب ان يكون مؤهل لهذا العمل.

وأوضح مجدى صليب ، أن الاسانسير قائم تشغيلة علي الاسلاك لان هذه الأسلاك من شأنها الرفع والنزول ولها عمر افتراضي.

وتابع مجدى صليب ، أن الصيانة الدورية للاسانسير لابد منها ولا يجب علينا أن نهمل الصيانة حتي لو لم يوجد اى عطل فى الاسانسير.

واستكمل مجدى صليب ، أن الاسانسير يجب ان يتم صيانته كل شهر او شهر ونصف علي الاقل واذا حدث اى عطل في الاسانسير يقوم حارس العقار برفعة يدوى لانزال الاشخاص.
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