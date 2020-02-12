أخبار البرلمان: تفاصيل حول وفاة نائب رئيس حزب الحرية في الأسانسير.. وتعرف على حصاد أول يوم للانتخابات التكميلية في الجيزة

نعى حزب الحرية المصري، بجميع قياداته واعضائه،اللواء حسن ناجى، نائب رئيس الحزب





وأعلن حزب الحرية المصرى وقف العمل لمدة 3 أيام حدادا على روح الفقيد.





قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى عن متحدث البرلمان، إن حادث مصرع أحد قياداته اللواء حسن ناجى وقع خلال افتتاح مقر جديد للحزب بالسويس، مؤكدا أنه سبقهم بالصعود.





تفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء اليوم، مقر غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير عملية الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، بدائرة الجيزة، والتى تستمر على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، لاختيار نائب بعد وفاة البرلمانى محمد بدوى دسوقى، ومن أبرز المرشحين رجل الأعمال محمد أبو العينين، مرشح حزب مستقبل وطن، وهشام بدوى نجل البرلمانى الراحل محمد بدوى دسوقى، والأمير موسى أحمد على محمد، مستقل ، ومجدى السيد السيد ياسين محمود، مستقل.





قال النائب مصطفى بكري، إن رئيس حزب الحرية المصري والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله لم يتعرض لسوء فقد سبق بقية الوفد هو والنائب محمد المصري، حيث كان مقررا عقد مؤتمر جماهيري للحزب بمدينة السويس.





شهدت الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة إقبالا كثيفًا من الأهالي، منذ الصباح الباكر، خاصة السيدات وكبار السن، وحرص الأهالي على الاصطفاف أمام لجان الجيزة في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، قبل أن تفتح اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لتشهد توافدا أكبر.









رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، بمحافظة الجيزة، إنها أثناء تغطية أحدي القنوات التليفزيونية لأحد المواقع الانتخابية لدائرة قسم الجيزة بين المرشحين هشام محمد بدوي دسوقي "مرشح مستقل"، والمرشح محمد أبو العينين "حزب مستقبل وطن"، قام أحد أتباع المرشح هشام بدوي المدعو إسلام فتحي عبد العظيم بالاعتداء بالضرب والسب والقذف على المصور التلفزيوني وتم تحرير محضر بالواقعة محضر رقم المحضر رقم 1104 إداري قسم الجيزة.





حرص القس سلوانس ذكري، كاهن كنيسة مريم العذراء بالدقي، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بمدرسة شجرة الدر.



