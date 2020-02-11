متحدث البرلمان يكشف تفاصيل مصرع نائب رئيس حزب الحرية في حادث أسانسير السويس

قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى عن متحدث البرلمان، إن حادث مصرع أحد قياداته اللواء حسن ناجى وقع خلال افتتاح مقر جديد للحزب بالسويس، مؤكدا أنه سبقهم بالصعود.
وقال حسب الله، فى تصريحات صحفية صعدت فى الأسانسير حتى وصلت إلى مقر الحزب وكان الأسانسير يقل اللواء حسن ناجى، وأحمد مهنا، واللواء مجدى علام وسقط بعد وصوله الدور السادس، وعلى الفور توفى اللواء حسن ناجى بعدما اصصطدم بحافة أحد الادوار ونجا اللواء مجدى علام نائب رئيس الحزب بعد انتشال الشباب له خلال وقوع الأسانسير بينما أصيب أحمد مهنا".
وشدد" حسب الله " أنه فوجئ بسقوط الأسانسير، مطالبا، بتقرير فنى سريع حول سلامة المصعد، لأن المقر الذى اتخذه الحزب بمبني جديد والمفترض أن الأسانسير حديث.
وأكد متحدث البرلمان أنه لا توجد شبهه جنائية وراء الحادث، معتبره قضاء وقدر والامر متروك لجهات التحقيق في النهاية.
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