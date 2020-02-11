متحدث البرلمان يكشف تفاصيل مصرع نائب رئيس حزب الحرية في حادث أسانسير السويس

قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى عن متحدث البرلمان، إن حادث مصرع أحد قياداته اللواء حسن ناجى وقع خلال افتتاح مقر جديد للحزب بالسويس، مؤكدا أنه سبقهم بالصعود.





وقال حسب الله، فى تصريحات صحفية صعدت فى الأسانسير حتى وصلت إلى مقر الحزب وكان الأسانسير يقل اللواء حسن ناجى، وأحمد مهنا، واللواء مجدى علام وسقط بعد وصوله الدور السادس، وعلى الفور توفى اللواء حسن ناجى بعدما اصصطدم بحافة أحد الادوار ونجا اللواء مجدى علام نائب رئيس الحزب بعد انتشال الشباب له خلال وقوع الأسانسير بينما أصيب أحمد مهنا".





وشدد" حسب الله " أنه فوجئ بسقوط الأسانسير، مطالبا ، بتقرير فنى سريع حول سلامة المصعد، لأن المقر الذى اتخذه الحزب بمبني جديد والمفترض أن الأسانسير حديث.





وأكد متحدث البرلمان أنه لا توجد شبهه جنائية وراء الحادث، معتبره قضاء وقدر والامر متروك لجهات التحقيق في النهاية.



تلقى اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، إخطارًا من قسم شرطة السويس يفيد بسقوط مصعد عمارة بشارع سعد زغلول.

وقال مصدر مسؤول، إن اللواء حسن ناجي، نائب رئيس حزب "الحرية"، صعد برفقة عضو أمانة الحزب، إلى الشقة مقر الحزب الجديد بالسويس في الدور السادس بالعقار، واستقلا المصعد إلا أنهما قبل وصولهما إلى الشقة سقط بهما إلى أسفل العقار.

وأوضح مصدر طبى أن اللواء "ناجي" وصل متوفيا لمستشفى التأمين الصحي، بينما المصاب حالته مستقرة، وجرى نقله للقسم الداخلي رجال تحت الملاحظة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.





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