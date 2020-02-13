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غامد بدير: أزمة الصين فرصة جيدة لمصر لغزو الأسواق الأفريقية

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:00 ص
غامد بدير مالك مصنع
غامد بدير مالك مصنع قطع غيار موتوسيكلات
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أحمد هاني
تحدث الأردني غامد بدير، مالك مصنع قطع غيار"موتوسيكلات"، وآخر لصناعة السيارات الكهربية، عن مميزات مبادرة الرئيس السيسي 100 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر.

وقال غامد بدير خلال حواره مع برنامج "مساء DMC"، "رغم أن جنسيتي أردنية لكني حصلت على قرض من الصندوق مقابل فائدة 5% فقط، وهو يعد رقما رمزيا وفي حالة استيفائك للشروط حيث يعتبر الهدف من هذه المبادرة هو إعلاء كلمة صنع في مصر".

وتابع غامد بدير "لا توجد تفرقة نهائيا بين مصري أو أي جنسية أخري، ونتمنى أن تتغير ثقافة الشعب ويتم الثقة في المنتج المصري بشكل عام".

وأوضح "أزمة الصين حاليا مع المرض المتفشي قد تجعل مصر تسيطر على السوق في أفريقيا بكل سهولة، لأنه في وجهة نظري  هذا هو الوقت المناسب لهذا الأمر".

وشهدت الساحة الاقتصادية تحركات مكثفة من قبل البنك المركزي المصري، في محاولة لتنشيط الصناعة الوطنية وإنعاش السوق، عبر مبادرة تتلخص في إسقاط الديون المتعثرة عن المصانع وإتاحة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة. 

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