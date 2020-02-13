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أخبار العالم

ترامب يعلن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان في أفغانستان

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان في أفغانستان.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلت أمس عن مسئولين قولهم إن ترامب سيوقع الاتفاق إذا التزمت طالبان بخفض مستوى العنف خلال فترة اختبار مدتُها سبعة أيام خلال هذا الشهر. 

من جانبه، رحب الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني بما وصفه بالتقدم الملموس الذي تشهده محادثات السلام الجارية بين الجانبين.

وجعل ترامب انسحاب قوات بلاده المؤلفة من 13 ألف عنصر من أفغانستان أحد الأهداف الرئيسية لسياسته الخارجية، كما أن التوصل لاتفاق مع طالبان على انسحاب هذه القوات يمكن أن يعزز فرص إعادة انتخابه في نوفمبر القادم.

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