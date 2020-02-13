أحمد ياسر ريان يكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

كشف المهاجم أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي المعار إلى فريق الجونة، عن موقفه من العودة إلى صفوف القلعة الحمراء من جديد.





وقال المهاجم أحمد ياسر ريان، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت"، "عندما خرجت من الأهلي كنت أعلم أنه ينقصني الخبرة، وأحتاج إلى أن أطور نفسي كثيرًا لكي أعود إلى القلعة الحمراء، وبالفعل اتخذت خطوات بعد تسجيلي أهداف مع الجونة وانضمامي للمنتخب الأولمبي".





وتابع المهاجم أحمد ياسر ريان "خطتي المقبلة هي أن أنضم للمنتخب الأول، ثم العودة للأهلي، وحلمي هو العودة لصفوف القلعة الحمراء أولًا قبل التفكير في الاحتراف، فتعاقدي مع الإدارة لـ 4 سنوات".





وأكد خلال حديثه "أن عماد متعب هو قدوته في الملاعب، وأحب محمد صلاح بسبب طريقة تفكيره واحترافيته".