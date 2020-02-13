أيمن سلامة يفجع الجمهور بوفاة مؤلف شهير





وقال أيمن سلامة : "الكاتب الأستاذ صلاح المعداوي فى ذمة الله .. افتقدنا اليوم كاتبا ومثقفا كبيرا يحمل قضايا

وطنه في قلبه.. هو واحد من مؤسسي جمعية مؤلفي الدراما وكان يشغل منصب الأمين العام حتى وفاته منذ قليل، بعد صراع مع المرض، نسأل الله العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، اللهم آمين".





ويعد السيناريست صلاح المعداوى من مواليد عام 1936، حاصل على شهادة ليسانس الآداب قسم الصحافة، تقلد العديد من المناصب مثل المستشار الإعلامى لهيئة الكتاب ووكيل وزارة الثقافة.

من أبرز مسلسلاته "الستات ما يعملوش كده، أبو الفلوس، زوجة بالكمبيوتر"، ومن مسرحياته "حالة عم إبراهيم الفار، اللى نفسه فى حاجة يقولها".

نشر المؤلف أيمن سلامة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، معلنا وفاة المؤلف صلاح المعداوى وذلك عن عمر يناهز 84 عاما.