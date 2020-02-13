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طوله 5 أمتار.. العثور على الحوت القاتل الكاذب نافقا على شاطئ قرية سياحية في الغردقة .. ونقله إلى معهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقه

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:42 م
الحوت القاتل الكاذب
الحوت القاتل الكاذب
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إبراهيم جادالله
  • العثور على الحوت القاتل الكاذب نافقًا على شاطئ قرية سياحية في الغردقة 
  • يعد من الأنواع النادر ظهورها ويبلغ طوله 5 أمتار  
  • محافظ البحر الأحمر يشكل لجنة للتعامل مع الحيوان البحري النافق 
  • نقل الحوت الى معهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقه 

عثرت محميات البحر الأحمر وجمعية المحافظة على البيئة "هيبكا"على حوت نافق جنوب الغردقة من نوعية  "القاتل الكاذب"( False killer whale ) وهو من الأنواع النادر ظهورها ويبلغ طوله 5 أمتار حيث تم نقله من شاطئ إحدى القرى السياحية إلى معهد علوم البحار.

تلقى الدكتور تامر كمال مدير  محميات البحر الأحمر بلاغ بالعثور على حوت نافق بمنطقة شعاب"كورال بيتش" فانتقل رجال المحميات وفريق من جمعية المحافظة على البيئة"هيبكا"بقيادة المهندس مصطفى عبدالاه وتبين أن القرش من نوع الحوت القاتل الكاذب"( False killer whale ).

وكذلك هو نادر الظهور وظهرت من نفس فصيلتة بالغردقة دولفين القاتل الكاذب 3 مرات ويتشابهان فى المسمى لانهم من فصيلة واحدة وأقرب فى الشبه بالقرب من شواطئ جزيرتى مجاويش وأبو منقار بالغردقة، ولكن هذه هي المرة الأولى التى يظهر حوت من هذه الفصيلة. 

وأوضح مدير محميات البحر الأحمر أنه تم نقل الحوت الى معهد علوم البحار بفحص الحوت النافق تمهيدًا لمعرفة أسباب نفوقه، وكذلك ظهوره بمياه الغردقة لأنها هى المرة الأولى التى يظهر فيها ولكن تم العثور عليه نافقًا.

ووجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، بتشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، والانتقال إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الحيوان البحري النافق، وإخطار إدارة المرور وشرطة البيئة لتأمين عملية نقلة عبر الطريق بواسطة سيارة المحميات إلى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة للبدء في تشكيل فريق عمل من باحثي المحميات والمعهد للفحص الظاهري وتشريحه لفحص المعدة والأمعاء، وأخذ عينات لبيان أسباب نفوقة وإعداد تقرير عنة واذا كانت حالته الخارجية سليمة يمكن تحنيطة وذلك لقيمة هذه النوعية من الدلافين.

يذكر أن هذا الدولفين يطلق عليه القاتل الكاذب لوجود شبه كبير بينه وبين الحوت، وغير مؤذ للإنسان، وهو دولفين من فصيلة الحيتان، يبلغ طوله 5 أمتار، وأول ظهور له بمياه البحر الأحمر كان فى عام 1985، وآخر ظهور تم رصده خلاله كان فى 28 أبريل 2012، و لا يسير منفردا ويظهر عادة فى أسراب، ولا يظهر بمناطق الأنشطة السياحية، بل بالمناطق الهادئة. 
طوله 5 أمتار.. العثور على الحوت القاتل الكاذب نافقا على شاطئ قرية سياحية في الغردقة .. ونقله إلى معهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقه
طوله 5 أمتار.. العثور على الحوت القاتل الكاذب نافقا على شاطئ قرية سياحية في الغردقة .. ونقله إلى معهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقه
طوله 5 أمتار.. العثور على الحوت القاتل الكاذب نافقا على شاطئ قرية سياحية في الغردقة .. ونقله إلى معهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقه
طوله 5 أمتار.. العثور على الحوت القاتل الكاذب نافقا على شاطئ قرية سياحية في الغردقة .. ونقله إلى معهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقه
طوله 5 أمتار.. العثور على الحوت القاتل الكاذب نافقا على شاطئ قرية سياحية في الغردقة .. ونقله إلى معهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقه
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