وزير التعليم : وقعنا شراكات مع العديد من المؤسسات الدولية لبناء المناهج الجديدة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم توقيع شراكات مع العديد من المؤسسات الدولية لبناء مناهج جديدة ومحتوى رقمي لبنك المعرفة مع 12 شريكا.









وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه تم تدريب 22 ألف معلم وأخصائي على تقبل الاختلاف وتعديل السلوك.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن هناك 708 آلاف جهاز تابلت تم توزيعهم على طلاب الصف الأول الثانوي ، كما تم توصيل الفيبر للمدارس بالإضافة إلى إجراء الامتحانات الالكترونية.





وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من الإطار العام لمناهج التربية الفكرية وجار إعداد دليل المعلم للمكفوفين والصم والبكم.





وقال الوزير انه في يناير 2020 ، تم التعاقد مع دفعة تابلت لـ 2021، لتكون جاهزة في موعدها، بالاضافه الي عمل تصحيح إلكتروني لطلاب ثانيه ثانوي، وتابع انه المبهر هو أن الطلاب أنفسهم رغم تخوف أولياء الأمور، إلا أن العام الماضي اكبر متوسط حققها الطلاب حوالي 20% .