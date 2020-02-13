وزير التعليم: نعمل حاليًا على تطوير مناهج مدارس التربية الفكرية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مناهج مدارس التربية الفكرية "مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة" .









وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تركيب ٤٠ ألف شاشة الكترونية بالمدارس المصرية، وذلك في ظل سلسلة التطوير الذي تشهدها عملية تطوير العملية التعليمية في مصر .





وقال الوزير: إنه لدينا مليون و ٣٠٠ ألف معلم نحاول معهم في تطوير طريقة التدريس ، كما نعمل على حل مشكلة تكدس الفصول وتدريب المعلمين وذلك بالتدريج حتى نصل إلى ٢٠٣٠.





كما أكد أن الدروس والغش وكل الأساليب القديمة التي يستخدمها بعض الطلاب لن تجدي بأي نفع في النظام الجديد ، قائلا : نسعى الآن لتخريج طفل مصري شغوف بالعلم قادر على المنافسة في القرن الحادي والعشرين.



