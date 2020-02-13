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تعليم

وزير التعليم: نعمل حاليًا على تطوير مناهج مدارس التربية الفكرية

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:18 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مناهج مدارس التربية الفكرية "مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة" .


وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تركيب ٤٠ ألف شاشة الكترونية بالمدارس المصرية، وذلك في ظل سلسلة التطوير الذي تشهدها عملية تطوير العملية التعليمية في مصر .

وقال الوزير: إنه لدينا مليون و ٣٠٠ ألف معلم نحاول معهم في تطوير طريقة التدريس ، كما نعمل على حل مشكلة تكدس الفصول وتدريب المعلمين وذلك بالتدريج حتى نصل إلى ٢٠٣٠.

كما أكد أن الدروس والغش وكل الأساليب القديمة التي يستخدمها بعض الطلاب لن تجدي بأي نفع في النظام الجديد ، قائلا : نسعى الآن لتخريج طفل مصري شغوف بالعلم قادر على المنافسة في القرن الحادي والعشرين.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية بمؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله على مدى يومين، العديد من وزراء التعليم من مختلف بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، لمناقشة آراء البلدان المشاركة ومقترحاتهم حول الإصلاحات المبتكرة التي تعمل على تسريع التعلم للجميع، وتعزيز التعاون بين البلدان المشاركة في مجال التعليم، كما ستعرض مصر رؤيتها في مجال التحول التعليمي والنتائج التي توصلت إليها، كمثال على التقدم السريع نحو مستقبل التعلم.

ويقدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، فى الجلسة الافتتاحية عرضًا بعنوان "بناء النظام التعليمي الجديد"، بالإضافة إلى كلمات للدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي، والدكتور خايمي سافيدرا المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي.

كما يناقش المؤتمر موضوع "تحولات واستراتيجيات تعزيز التعليم، بينما تناقش الجلسة الثالثة موضوع "كيف نحفز من عملية التعلم؟: المعلمون المؤثرون ومديرو المدارس ودورهم على مستوى المرحلة الابتدائية"، والجلسة الرابعة بعنوان "كيف نحفز من عملية التعلم؟: التركيز على الفصول الدراسية للمرحلة المبكرة"، والجلسة الختامية ستكون بعنوان "تحفيز التعلم من خلال التعاون الإقليمي
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