AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استرداد حق الشعب.. إزالة 1458 حالة تعد على أملاك الدولة في المنيا

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:00 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
Advertisements
ايمن رياض

ازالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 1458 حالة تعد على أملاك الدولة خلال الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" .


وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، يأتي ذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن و كافة أجهزة الدولة.

اقرأ أيضا:


أوضح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه تم إزالة واسترداد 1458 حالة تعدى بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1290 حالة تعدى بالبناء بمساحة 89572 متر مربع، و168 حالة إزالة زراعة على مساحة 9385 فدان وقيراط، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية.

 

وتستهدف الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة حالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه،وطلبات تقنين وضع اليد التي لم تستكمل الإجراءات، وأراضى تقنين وضع اليد التي لم يسدد عنها رسوم اذونات الفحص أو المعاينة، والحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التي سيتم إزالتها لا تشمل المباني المأهولة بالسكان.

 

وتواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة  للقضاء على كافة أشكال التعدي على واستعادة حق الشعب، والتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضمن الموجة 15.. إزالة 141 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

حملات حق الشعب.. مراكز المنيا تُزيل 234 حالة تعد على أملاك الدولة

إزالة واسترداد 401 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة بالمنيا

إزالة 758 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا

محافظ المنيا يقود حملة إزالات.. واسترادد 156 فدانا بسمالوط

إزالة 1200 حالة تعد على 9 آلاف فدان أملاك دولة بالمنيا

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيلها .. عدد زيجات زيزى مصطفى

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

صامويل إيتو يعلق على إقامة السوبر الأفريقي في قطر

فيديوجراف.. فوائد «جل الصبار» لـ مرضى السكر

بكلمات جارحة .. دعاء فاروق تهاجم محمد رمضان

افضل الاعمال للميت بعد موته .. الإفتاء تحدد 5 أمور صالحة يصل ثوابها للمتوفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا وجد ضباط مباحث الآثار أثناء استهداف عدة منازل في سوهاج.. صور

الصين تطرح ساوايست dx7 في مصر .. صور

بين الجريئة و المحتشمة .. شاهد أبرز إطلالات زوجات النجوم خلال أسبوع