استرداد حق الشعب.. إزالة 1458 حالة تعد على أملاك الدولة في المنيا

ازالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 1458 حالة تعد على أملاك الدولة خلال الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" .





وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، يأتي ذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن و كافة أجهزة الدولة.

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أوضح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه تم إزالة واسترداد 1458 حالة تعدى بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1290 حالة تعدى بالبناء بمساحة 89572 متر مربع، و168 حالة إزالة زراعة على مساحة 9385 فدان وقيراط، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية.

وتستهدف الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة حالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه،وطلبات تقنين وضع اليد التي لم تستكمل الإجراءات، وأراضى تقنين وضع اليد التي لم يسدد عنها رسوم اذونات الفحص أو المعاينة، والحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التي سيتم إزالتها لا تشمل المباني المأهولة بالسكان.

وتواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة للقضاء على كافة أشكال التعدي على واستعادة حق الشعب، والتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.