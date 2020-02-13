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بين الناس

مياه المنيا توقع بروتوكول 80 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجا

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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محمد هاني
صرح المهندس ياسر احمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع القطاع المالي والتجاري نجحت في توقيع برتوكول تعاون مشترك مع جمعية نادي اينرويل النيل بمبلغ 175 ألف جنيها للأسر الأشد احتياجا بالمنيا.

وأضاف الشهاوي انه سيتم توصيل 40 وصلة مياه بإجمالي 83 ألف جنيه بالإضافة إلي 40 وصلة صرف صحي بإجمالي 92 ألف جنيه وذلك تحت إشراف قطاعي المياه والصرف الصحي بالشركة، وسيتم توزيع هذه التوصيلات علي الأسر الأشد احتياجا بقري بني احمد الشرقية – بني احمد الغربية – صفط الخمار– وعدد من القرى داخل المحافظة مجانا.

وأكد الشهاوي أن الشركة تسعي للتعاون مع كافة الجهات المانحة لرفع الأعباء عن كاهل الأسر الأشد احتياجا داخل المحافظة وذلك من اجل توفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن.
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