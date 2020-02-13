أبرزها وادي الحيتان والقاهرة الإسلامية والأهرامات.. تعرف على المواقع المصرية المدرجة بقائمة التراث العالمي

بعد اعتماد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ملف أديرة وادى النطرون للتقدم به إلى اليونسكو لاعتماده على قائمة التراث العالمى، تصدر هذا الطلب اهتمام الصححف نظرا للأهمية التاريخية والأثرية لأديرة وادي النطرون.





وفي هذه السطور يرصد صدى البلد قائمة المواقع المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي باليونسكو، حسب موقع اليونسكو.





أبو مينا (1979)

مدينة أبو مينا المسيحيّة القديمة التي بُنيت على قبر الشهيد الإسكندري مار مينا المتوفّي عام 296 حافظت على ما فيها من كنيسة ومؤسسات عامة وشوارع وأديرة ومنازل ومشاغل.





القاهرة الإسلامية (1979)

محاطة بالعمران الحديث للقاهرة الحديثة، القاهرة القديمة هي إحدى أقدم مدن العالم الإسلاميّة بجوامعها ومدارسها وحماماتها وينابيعها.





تأسست القاهرة الإسلاميّة في القرن العاشر وأصبحت مركز العالم الإسلامي الجديد وبلغت عصرها الذهبي في القرن الرابع عشر.





مدينة طيبة القديمة ومقبرتها (1979)

طيبة هي عاصمة مصر في عصري الأمربوطوريتين الوسطى والجديدة و مدينة الإله أمون. شاهدة على الحضارة المصريّة يوم بلغت ذروتها بما فيها من معابد وقصور الكرنك والاقصر ومقابر وادي الملوك ووادي الملكات.





معالم النوبة من أبو سمبل إلى فيلة (1979)

في هذه المنطقة الأثريّة مبانٍ مثيرة للعجب مثل معبد رمسيس الثاني في أبو سمبل ودار عبادة إيزيس في جزيرة فيلة اللذين أمكن انقاذهما لدى بناء سدّ أسوان بفضل حملةٍ دوليّةٍ أطلقتها اليونسكو عام 1960واستمرت حتّى العام 1980.





منطقة الأهرام من الجيزة إلى دهشور (1979)

تقوم حول عاصمة مصر القديمة مبانٍ مأتميّة رائعة بقبورها الصخريّة ومصطباتها جميلة الزينة ومعابدها وأهرامها. وصنف الأقدمون هذا الموقع بين عجائب الدنيا السبع.

منطقة القديسة كاترين (2002)

يقع دير القديسة كاترين الأرثوذكسي عند قدم جبل حورب، المذكور في العهد القديم، حيث حصل موسى على لوحة الوصايا. والموقع يقدسه المسلمون أيضا ويسمى جبل موسى.





والمنطقة مقدّسة للديانات السماويّة الثلاث المنتشرة في العالم أجمع، أي المسيحيّة والإسلام واليهوديّة. وتأسس الدير في القرن السادس وهو الدير المسيحي الأقدم الذي حافظ على وظيفته الأساسيّة. فجدرانه ومبانيه ترتدي أهميّةً بالغةً لدراسة الهندسة البيزنطيّة.





وادي الحيتان

يقع وادي الحيتان في صحراء مصر الغربيّة ويتضمّن بقايا أحفوريّة متحجّرة نفيسة عن فصيلة الحيتان القديمة والمنقرضة اليوم.





تمثّل هذه البقايا المتحجرة إحدى أبرز محطات تطوّر الحيتان من ثدييات بريّة إلى ثدييات بحريّة. وهو أكبر مواقع العالم الشاهد على هذه المرحلة من التطوّر حيث يعكس طبيعة الحيتان وحياتها في خلال فترة تحوّلها.





فهذه البقايا الأحفوريّة بعددها وتركّزها ونوعيّتها فريدة من نوعها تمامًا كما النفاذ إليها ووجودها في موقع جميل ومحمي.