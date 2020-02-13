وفاة شخص وإصابة 2 آخرين اختنقوا أثناء تطهير بيارة صرف صحي بسوهاج

استقبلت مستشفى طما المركزي بسوهاج، جثة ومصابين أثر إصابتهم باختناق أثناء تطهيرهم بيارة صرف صحي بقرية الحلافي دائرة مركز طما.





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كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد ورود بلاغ بسقوط 3 أشخاص داخل بيارة صرف صحي بأحد المنازل بقرية الحلاقي بناحية كوم غريب، دائرة المركز، انتقل الى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وتبين من الفحص مصرع أحمد البدي، 31 عاما، عامل، وإصابة كل من محمد عادل، 32 عاما، وعلي ناصر، 30 عاما باختناق.

وأشارت التحريات إن المتوفي والمصابين أصيبوا بحالة اختناق أثناء تطهيرهم بيارة صرف صحي داخل منزل بناحية الحلاقي بقرية كوم غريب، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي طما المركزي، وتم تحويل المصابين لمستشفي أسيوط الجامعي.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.