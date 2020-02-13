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فن

بعد خسارتها 45 كيلو .. اديل كما لم ترونها من قبل

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:29 م
اديل
اديل
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شروق ابراهيم
اثارت النجمة العالمية اديل الجدل مجددا بظهورها في احد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بجسد نحيف للغاية بعد خسارتها 45 كيلو من وزنها. 

وظهرت اديل التي تبلغ من العمر 30 عامًا بملابس رياضية سوداء وتخفي وجهها بالقبعة الرياضية. 

ووفقًا لموقع dailymail البريطاني، فقد احتاجت أديل إلى ثلاث مدربين شخصيين متخصصين يساعدوها في اتباع هذا النظام الغذائي الصارم، وممارسة الرياضة معه.

تأتي تلك الخطوة بعد مرور فترة قصيرة على انتهاء أديل من إجراءات طلاقها من زوجها السابق سيمون كونكي، الذي انفصلت عنه شهر أبريل الماضي.

وقررت أديل مشاركة سيمون كونكي في حضانة طفلها الوحيد أنجلو، على أن تتكفل بجميع مصاريفه.

بعد خسارتها 45 كيلو .. اديل كما لم ترونها من قبل
بعد خسارتها 45 كيلو .. اديل كما لم ترونها من قبل
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