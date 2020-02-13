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أخبار العالم

تهديد بوجود قنبلة.. إخلاء مقر شركة أمازون في مدريد

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:28 م
الشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية
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أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن السلطات الإسبانية أخلت مقر شركة أمازون في العاصمة مدريد، بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وكان انفجار قد وقع في مكتب للبريد بالعاصمة الهولندية أمستردام أمس، ورجحت الشرطة الهولندية أن يكون طرد ملغم هو المتسبب في الحادث.

وأشارت شرطة أمستردام عبر حسابها على موقع "تويتر" إلى عدم وجود إصابات جراء ذلك الانفجار، مؤكدة أنه تم إرسال سيارة إسعاف واحدة على الأقل إلى مكان الحادث.

ووقع انفجار ثان في مركز البريد ذاته، الذي وقع به الانفجار الأول في العاصمة الهولندية أمستردام.

وأكدت الشرطة الهولندية، أن الانفجار الثاني لم يسفر عن ضحايا أو مصابين.
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