زلزال عنيف يضرب جزر كوريل باليابان

أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية أن زلزالًا عنيفا بلغت شدته 4ر6 درجة وفق مقياس ريختر، وقع اليوم /الخميس/ بالقرب من جزر كوريل التي تتنازع عليها اليابان وروسيا.





وقالت رئيسة محطة رصد الزلازل في "يوجنو ساخالينسك"، إيلينا سيمينوفا - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن " الهيئة رصدت الزلزال الذي وقع على بعد 103 كيلومترات عن مركز مقاطعة كوريلسك في إيتوروبي جنوب شرق جزيرة إيتوروب، وكانت بؤرته على عمق 158 كيلومترا".





كما أشارت إلى أن سكان جزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب شعروا بحدوث هزات تصل شدتها إلى 5 درجات.

ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.



