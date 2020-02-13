شاهد.. أول هدف مصري في مرمى نادى الترجي التونسي

واجه الزمالك نظيره الترجى التونسى، 8 مرات في البطولات الإفريقية المختلفة، فاز الأبيض فى 4 مباريات، وانتصر الفريق التونسى فى لقاء وحيد، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.





وشهدت مباراة الإياب بين الزمالك والترجى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا عام 1994 تسجيل عفت نصار أول هدف مصري في مرمى الفريق التونسي بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء أسكنها فى شباك شكري الواعر حارس مرمى نادى الترجى التونسي.

يذكر أن مواجهات الزمالك والترجي تفوق خلالها الفارس الأبيض وجاءت على النحو التالي:





دوري أبطال إفريقيا موسم 94





الزمالك 0 الترجى 0 (ستاد القاهرة)

الترجى 3 الزمالك 1 (ستاد رادس)





دوري أبطال إفريقيا موسم 2002





الترجي 1 الزمالك 1 (ستاد رادس)

الزمالك 1 الترجى 0 (ستاد القاهرة)





دوري أبطال إفريقيا موسم 2005





الزمالك 1 الترجى 1 ( ستاد القاهرة)

الترجي 1 الزمالك 2 (ستاد رادس )





ابطال العرب





الزمالك 3 الترجى 0 (ستاد القاهرة)

الترجي 1 الزمالك 2 ( ستاد رادس)



