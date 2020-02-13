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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعتبر فيروس كورونا تهديداً عالمياً

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:51 م
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن الاتحاد الأوروبي اعتبر فيروس كورونا تهديدًا عالميًا للصحة، مع ارتفاع أعداد المصابين والوفيات داخل الصين وخارجها.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، الصين بأن تكون أكثر وضوحًا بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع.



وقال طارق جسارفيتش المتحدث باسم المنظمة  في تصريحات أوردتها قناة "العربية" اليوم "إن تعريف عبارة (حالة جديدة) يوسع نطاق المسألة، بحيث لا تشمل فقط الحالات المؤكدة بالتحاليل المعملية بل أيضًا الحالات المشخصة إكلينيكيا؛ استنادًا إلى الأعراض والتعرض"، موضحًا أن المنظمة تسعى لتوضيح أكبر من الصين بشأن التحديثات الأخيرة لتعريفها لحالة العدوى.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 1362 حالة وفاة و59651 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس.
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