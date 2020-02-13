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رياضة

أول تعليق من فالفيردي بعد رحيله عن برشلونة

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:08 م
فاليفردي
فاليفردي
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محمد السعيد
علق إرنيستو فالفيردي المدير الفني السابق لفريق برشلونة، لأول مرة على قرار إقالته من  تدريب البلوجرانا.

وكانت نادي برشلونة أعلن إقالة فالفيردي، منتصف الشهر الماضي، عقب وداع كأس السوبر الإسباني، من الدور نصف النهائي، على يد أتلتيكو مدريد، وعينت كيكي سيتين خلفا له.

وقال فالفيردي في تصريحات، خلال تكريمه من قبل ناديه الأسبق أتلتيك بلباو اليوم، الخميس:"  أنا لا أفكر في سبب الأقالة، هذا ليس جزء من عملي، تسألني هل كنت أرغب أن يكون الوضع مخلتف؟ سأقول لك نعم.

وتابع فالفيردي:" لا أفكر في طريقة معاملة إدارة برشلونة معي، على تجنب هذا التقكير، والنظر إلى الأمام".

وتابع:" لم أعد أشاهد مباريات كثيرة لبرشلونة، المباراة الوحيدة التي شاهدتها للفريق هذا الشهر كانت أمام أتلتيك بلباو".

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