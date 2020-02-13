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تعليم

بدء فعاليات المؤتمر الثامن لقسم الأمراض المتوطنة بـ طب الفيوم

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:42 م
بدء فعاليات المؤتمر
بدء فعاليات المؤتمر الثامن لقسم الأمراض المتوطنة بـ طب الفيو
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نبيل أبو السعود

عقدت كلية الطب جامعة الفيوم ورشة عمل بعنوان " مناظير الجهاز الهضمي والأشعة التداخلية " اليوم الخميس بحضور أساتذة الجهاز الهضمي والكبد والأشعة التداخلية من جامعات مصر.


أقيمت الورضة على هامش مؤتمر قسم المتوطنة والجهاز الهضمي والكبد الذي تعقده كلية طب الفيوم بالتعاون مع أقسام المتوطنة والجهاز الهضمي والأشعة التداخلية بكليات الطب جامعتي بني سويف والمنيا خلال يومي 13 و14 من الشهر الجاري،تحت رعاية  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.



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استعرضت ورشة العمل كل ماهو جديد في مجال مناظير الجهاز الهضمي حيث قام أساتذة الجهاز الهضمي بعرض علاج عدد من مرضى الجهاز الهضمي , كما تم عرض عدد من عمليات المناظير عن طريق الفيديو كونفرنس خلال ورشة العمل والتي أجريت بغرفة عمليات بمستشفى الباطنة الجامعي.


يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستعقد غدا ً بحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب وأساتذة كليات الطب من الجامعات المصرية.

بدء فعاليات المؤتمر الثامن لقسم الأمراض المتوطنة بـ طب الفيوم
بدء فعاليات المؤتمر الثامن لقسم الأمراض المتوطنة بـ طب الفيوم
بدء فعاليات المؤتمر الثامن لقسم الأمراض المتوطنة بـ طب الفيوم
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