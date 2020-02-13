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المؤرخ علي الحفناوي: خطوة تأميم قناة السويس أنقذت مصر من انتهاء مصريتها للأبد

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:54 م
المؤرخ على الحفناوي
المؤرخ على الحفناوي
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هاني حسين
قال  المؤرخ على الحفناوي نجل مصطفى الحفناوي، إن  الحركة الوطنية المصرية منذ أحمد عرابي  كانت تدعو إلى استرجاع قناة السويس، وأول من طالب بتأميم قناة السويس هو طلعت حرب .

وأضاف علي الحفناوي  في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم يخترع تأميم قناة السويس، والشركة العالمية المسؤولة عن قناة السويس آنذاك أعدت مشروع تدويل لقناة السويس وجعلها هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة يديرها المنتفعين بقناة السيسي وهم إنجلترا وفرنسا .

وتابع على الحفناوي:"  خطوة تأميم قناة السويس أنقذت مصر من تدويل وانتهاء مصرية القناة".

وأكمل على الحفناوي:"  والدي كان  محامي في محكمة النقض في مصر  واستطاع أن يصل إلى سفارة مصر في باريس كي  يكون له صفة للتقدم لشركة قناة السويس الفرنسية للحصول على مستندات ووثائق متواجدة داخل الشركة .

وتابع على الحفناوي:"  لم يكن أمام والدي سبيل للوصول إلى تلك الوثائق إلا بالتحايل على الشركة الفرنسية  للتوصل إلى الوثائق التي تثبت بان قناة السويس مصرية".

ولفت على الحفناوي:"  وجد والدي  في الشركة الفرنسية أهم وثيقة في التاريخ بتأسيس الشركة، والتي تؤكد على أنها شركة مساهمة مصرية مقرها الإسكندرية وتكون خاضعة للقوانين المصرية وقابلة  للتأميم".
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