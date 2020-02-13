كواليس لقاء جمال عبد الناصر ومصطفى الحفناوي قبل تأميم قناة السويس.. فيديو

روى المؤرخ علي الحفناوي نجل مصطفى الحفناوي، كواليس لقاء والده مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبل تأميم قناة السويس.





وقال علي الحفناوي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر طلب من والده صياغة قرار تأميم قناة السويس.





وأضاف على الحفناوي: "والدي فوجئ بأن كل الكتب والرسائل المتواجدة على مكتب عبد الناصر خاصة به حول مطلب تأميم قناة السويس".





وتابع على الحفناوي: "عبد الناصر طلب من والدي رواية قصة قناة السويس منذ ديليسبس بكل جوانبها القانونية والمالية والاقتصادية".



