AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كواليس لقاء جمال عبد الناصر ومصطفى الحفناوي قبل تأميم قناة السويس.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:04 م
قناة السويس
قناة السويس
Advertisements
هاني حسين
روى المؤرخ علي الحفناوي نجل مصطفى الحفناوي، كواليس لقاء والده مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبل تأميم قناة السويس.

وقال علي الحفناوي  في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر طلب من والده صياغة قرار تأميم قناة السويس.

وأضاف على الحفناوي: "والدي فوجئ بأن  كل الكتب والرسائل المتواجدة على مكتب عبد الناصر خاصة به حول مطلب تأميم قناة السويس".

وتابع على الحفناوي: "عبد الناصر طلب من والدي رواية قصة قناة السويس منذ ديليسبس بكل جوانبها القانونية والمالية والاقتصادية".

وأكمل على الحفناوي: "تم كتابة مسودة قرار التأميم، وكان من المهم ان يتم توضيح قانونية الشركة التي يتم تأميمها انها شركة مساهمة مصرية تكون خاضعة للقوانين المصرية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب محافظ بورسعيد بمنع عودة ديليسبس إلى قاعدته عند مجرى قناة السويس

علي الحفناوي: بيتنا مرتبط بالكفاح الوطني.. ووالدي تبنى قضية استرجاع قناة السويس.. فيديو

استغلال استعماري.. المؤرخ الحفناوي: بريطانيا سيطرت على قناة السويس قبل التأميم

المؤرخ علي الحفناوي: خطوة تأميم قناة السويس أنقذت مصر من انتهاء مصريتها للأبد

ترشيحاتنا

استقالة ساجد جاويد أول وزير مسلم في الحكومة البريطانية

بسبب أعمال الحفر.. حريق محدود بخط غاز فى الأميرية

بشرى لـ جماهير نادي الزمالك قبل لقاء الترجي بـ السوبر الإفريقي

الرقابة الإدارية تضبط 15 متهما بالإتجار فى النقد الأجنبي بـ 3 محافظات

بـ جنيه وموجود بالسوق.. نوع من الخضروات يحميك من السرطان

بوسي: نور الشريف حب حياتي من 3 اعدادى.. وهذا ما جذبنى إليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كوب شاي.. مضيفة طيران تتسبب في إصابة رضيعة بحروق

بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ نسرين طافش مثيرة للجدل

الرقابة الإدارية تضبط 15 متهما بالإتجار فى النقد الأجنبي بـ 3 محافظات