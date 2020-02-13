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فن

سارة الشامي تنشر صورة من كواليس مسلسل فرصة ثانية مع ياسمين صبرى

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:01 م
ياسمين صبرى وسارة
ياسمين صبرى وسارة الشامي
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محمد بدران

شاركت الفنانة الشابة سارة الشامي جمهورها صورة جديدة له عبر حسابها على "انستجرام" من كواليس مسلسلها الجديد "فرصة ثانية" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان 2020.


وظهرت سارة الشامي في الصورة برفقة النجمة ياسمين صبري بطلة العمل وعلقت قائلًا: "فرصة تانية".


يذكر أن مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، أيتن عامر، عمر الشناوى، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.


ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها برمضان الماضي 2019 من خلال مسلسل "حكايتى".


وشارك ياسمين صبرى فى بطولة مسلسل "حكايتى" كل من الفنان إدوارد وأحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.


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